Belediye Başkanı Aksun'dan 13 Şubat mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Aksun yayınladığı mesajda, “Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü coşku ve gurur ile kutluyoruz. Tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Erzincan için 13 Şubat 1918 tarihi dönüm noktalarından birisidir. Erzincan Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiş olup, işgal süresince halkımız zulümlere ve insafsızca uygulamalara maruz kalmıştır. Rus işgali zamanında silahlı ermeni çeteleri birçok kanlı olaylara sebep olmuş, savunmasız halka zulüm ve işkenceler yapmışlardır. O dönemin imkânsızlığı ve yokluklarına rağmen Erzincan, Kurtuluş mücadelesini zaferle noktalamıştır. Bir asrı aşkın bir süre geçse de, yüreğimizde ki sızı ilk günkü gibi taze ve kapanmayacak kadar da derindir. Al Bayrağın semada dalgalandığı Türkiye Cumhuriyetinin temelleri kurtuluş yıllarında atılmış, o dönemde kanla yazılan zaferler bugün ve bundan sonra da topraklarımıza göz dikeceklere büyük bir ders olmuştur. Bizler en ağır şartlarda dönemin imkânsızlığı ve yokluklarına rağmen yedi düveli dize getirmiş, topraklarını canı pahasına kahramanca korumuş ecdadın torunlarıyız. Bir daha o günleri yaşamamak için birlik ve beraberlik duygusunu yitirmemiş, ilme ve bilime değer veren, ülkesini daima bir adım öteye taşımaya çalışan kenetlenmiş bir millet gereklidir. Hepimiz biliyoruz ki artık savaşlar ekonomi, bilgi ve güç üzerinden yapılıyor. O yüzden gençlerimizi eğitmeli, yeni dünya düzenine çok daha iyi hazırlamalıyız.” dedi.

Öte yandan Başkan Aksun yayınladığı mesajda, 13 Şubatın bu yılın üç ayların başlangıcına tekabül etmesi nedeniyle “Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Ayrıca üç ayların içerisinde yer alan kandil geceleri, hatalarımızdan ders çıkarma, günahlarımızdan arınma fırsatı bulacağımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz mübarek gecelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü coşku ve gururla tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerinde birlik ve beraberliğe, barış ve huzura vesile olmasını dilerim.” diye konuştu.