Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Çukurkuyu halkıyla bir araya geldi

2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesi'ne bağlanacak olan beldelerde birtakım ziyaretlerde bulunarak belde halkının istek ve önerilerini dinleyen Cemalettin Başsoy, Çukurkuyu Beldesinde de vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yaptığı konuşmada, “9 belde 3 köyle ilgili bir bağlama kararı aldık.Buralar 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra resmi olarak Erzincan'ımızın merkez mahallesi olacak. Buradaki amacımız Ulaşım bütünlüğünü, eğitim bütünlüğü, sağlık bütünlüğü ve imar bütünlüğünü sağlamak.

Ayrıca Kanun gereği 5 yıl boyunca suya zam gelmeyecek. Burası tarım ve hayvancılık yapılan bir bölge. Beldeler merkeze bağlandıktan sonra organize hayvancılık ihtisas bölgeleri kurulana kadar ahır samanlık gibi yerler kalkmayacak.Bu tesisler kurulduktan sonra sizlere oraya taşının diyeceğiz ve sizin şuan ki arsalarınızı imara açacağız. Arsalarınız üç kat dört kat belki on kat değer kazanacak.

Hizmet binaları ilk adım hizmet binaları olarak yerinde kalacak. Şehir merkezinde bütün çalışmalarımız bitti bundan sonra bütün yoğunluğumuzu beldelerimize vereceğiz. 70 e yakın iş makinemiz 31 Marttan sonra tamamen beldelere yönlendirilecek beldelerdeki bütün eksiklikleri tamamlayacağız. Şehir merkeziyle beldeler arasında bir fark kalmayacak. Doğal gaz bağlanmayan yer önümüzdeki dönem kalmayacak” dedi.

Başsoy'dan sonra projelerle ilgili konuşan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise, “Öncelikle Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne kattı çalıştı. Erzincan'ımıza çok şey kattı. Başkanımız projeleri anlattı. Burada sen ben yok biz varız. Ülkemiz var milletimiz var gayret ve samimiyetle tevazu ile inşallah daha da çok hizmet edeceğiz bundan hiçbir endişeniz olmasın. Nüfusumuz 221 binlerden 239 binlere kadar çıktı bu güzel bir şey. Sizlerin duası ve desteğiyle de şehre ciddi manada projeler kazandıracağız. Biz önce millet önce memleket diyoruz” dedi.