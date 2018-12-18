Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Yeni Sanayi sitesi esnafıyla buluştu

Programa Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yasin Uğur ve Sanayi esnafı katıldı.

Yasin Uğur programın açılış konuşmasında “Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza hoş geldiniz diyor Belediye Başkanımıza bize bu sohbet imkanını verdiği için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum” dedi.

"Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın en kötü günümüz böyle olsun" diyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 5 yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Sanayi esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, devam eden projelerle ilgili istişarede bulundu.

Yeter ki Problemler Bize Gelsin

Başsoy, “Yeni Sanayi esnafının bütün problemlerini teker teker çözdük bugüne kadar ufak tefek sıkıntılar oldu aşılamayacak sıkıntı yoktur. Burada yağmur yağdığında problem olduğunu söylediler hemen ekibi yönlendirdik, dörtdörtlük bir drenaj yaptık, ızgarasını koyduk şu anda bir problem kalmadı. Bunların hepsini biz beraber çözeriz yeter ki problemler bize gelsin masaya yatıralım. Siz destek verin biz çözelim, imkanımız var arkadaşlar 100'e yakın iş makinemiz var bu gibi işler bize bir gün bile sürmüyor”dedi.

2019'da Suya Zam Yok

Erzincan'a 5 yılda çok büyük projeler kazandırdık. Can suyu projesi biz göreve geldiğimizde %30'lardaydı biz bu işe hız verdik ve kalan %70'lik kısmını hemen bitirdik. Kayıp kaçak oranı %50 iken sıfıra indirdik. 300 kilometre içme suyu şebekesini yeniledik 44000 abone bağlantısı yaptık 22 kilometre kanalizasyon hattının yeniledik. 22 kilometre yağmur hattı yaptık ve 12 kilometre içme suyu ana isale hattını değiştirdik hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Erzincan Belediyesi su için elektriğe 5 milyon lira öderken 3 milyon liraya düştü. Biz bu yüzden de 2 senedir suya zam yapmıyoruz. Bu sene de zam yapmıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Projelerde Emeği Geçenlere Teşekkür Ederim

En büyük desteğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyen Başsoy, “Medarı iftiharımız Sayın Binali Yıldırım'a Milletvekillerimizden yine benimle çalışan hem Sabahattin Karakelle beyefendiye hem Serkan Bayram beyefendiye ayrıca yeni seçilen Süleyman Karaman abimizede yine Burhan Çakır kardeşimizede huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun çünkü bu işlerin takibini Ankara'da onlar yaptılar. Meclis üyelerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum bu kadar projenin Altında 1 milyar TL'ye yakın kaynağın altında onların imzası var hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum Erzincan'a bu işler yapılırken toz oldu, çamur oldu sıkıntılı günler geçirdik ama hep beraber sabrettik neticeye ulaştık. Önümüzde çok güzel günler var” dedi.