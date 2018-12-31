Belediye Başkanı kürekle kar küredi

Kaldırım ve sokaklarda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerince inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kar temizleme çalışmasına katılarak, belediye çalışanları ile birlikte kar küredi.

Başkan Başsoy çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada geceden beri karla mücadele ekiplerinin alanda çalışma yürüttüklerini belirterek, şehrin tamamında sabaha kadar tuzlama yapıldığını ve gün içerisinde de belde ve köylerde tuzlama ve kürüme çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.