Belediye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

Erzincan Belediyesi hizmet binasında yapılan kan bağışı kampanyasına belediye personeli kayıtsız kalmadı.

Kan bağışı kampanyası hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kan bağışı kampanyasına destek verenlere teşekkür ederek, “Kızılay'ın kan kampanyasına Erzincan Belediyesi olarak bizlerde katılmış bulunmaktayız. Şuanda giriş katımızda bütün personelimizin farkındalığını oluşturaraktan kan vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu memleketteki kan ihtiyacını yine kendi insanımızın kanıyla karşılayacağımız herkes tarafından bilinmekte ve onun içinde gereken yapılmakta. Bizde Erzincan Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz” dedi.