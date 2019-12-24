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Belediye hoparlöründen vatandaşlara fırtına uyarısı

Erzincan’da belediye tarafından hoparlörler aracılığıyla fırtına beklendiği duyurularak dikkatli olunmasını istendi.

Erzincan'da belediye tarafından hoparlörler aracılığıyla fırtına beklendiği duyurularak dikkatli olunmasını istendi.


Belediye hoparlörlerinden yapılan uyarı anonslarında, “Meteorolojik verilere göre ilimizde meydana gelmesi muhtemelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olaylara hemşehrilerimizin duyarlı olması ve gerekli tedbirlerin vatandaşlarımız tarafından alınması önemle rica olunur” denildi.

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