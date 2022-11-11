Belediyede Toplu İş Sözleşmesi işçilerin yüzünü güldürdü

İmza törenine Belediye Başkanı Bekir Aksun, Hizmet-İş Sendikası Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman, Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve sendika yetkilileri katıldı.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a teşekkür ederek, “Günün şartlarını da ele aldığımızda, Türkiye geneline baktığımızda mükemmel bir sözleşmeye imza atacağız” diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise konuşmasında şunları ifade etti; “Biz insanımıza vatanımıza, milletimize, ülkemize baktığımız şiar edindiğimiz düstur bellidir. Önce ülkem ve milletim diye bakıyoruz. Milletimiz ne kadar rahat ederse, huzurlu olursa, insanımız ne kadar ekonomik refah payı yüksek olursa biz de o kadar mutlu olacağımızı, hele özellikle bizim mesai arkadaşlarımızsa daha da çok dikkat ettiğimiz herkes tarafından bilinmektedir.

Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar bu tür sözleşmelerin imzalanmasında, işçinin hakkının teslim edilmesinde gösterdiğimiz hassasiyeti tekrar ifade edecek değilim. Ama geldiğimiz son nokta da çalışanlarımızın mutlu ve huzurlu olabilmesi için, almış oldukları ücretleri yaşanılabilir bir hayat sürdürebilmeleri için, çoluğuna çocuğuna ailesine hak ettiği tüm güveni verebilmesi için ir ücret mukabilinde İnşallah sözleşmemizi imzalamış olacağız.

Biz memleketin kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl yönetilmesi gerektiğini yaklaşık 4 yıllık icraatımız da gösterdik.

Bugün ise çalışanımıza nasıl değer verilmesi gerektiğini, kaç liradan başladı, kaç lira şu anda alıyor, onları da inşallah hesaplarında mesai arkadaşlarım göreceklerdir ve mutlu olacaklardır.

Kaynakları kullanırken belediyemizi yönetirken elbette ki israf etmiyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca bütün mal varlıklarımızı kıymetli kılmaya çalışıyoruz. Tasarrufu ve bütün yatırımı kendi kaynaklarımız üzerinden yapıyoruz ama asla çalışanlarımız üzerinden hiç yapmadık. Onların haklarını teslim edebilmek için mümkün mertebe bütün ince ayrıntılarını düşünerek onları nasıl mutlu edebiliriz şu ana kadar bütün sendikacı arkadaşlarımızla görüşmelerinde istedikleri tabloda ne varsa masaya yatırdık ve onları mutlu edecek bir düzeye getirdikten sonra da imzalama noktasına geldi.

İşçiye hak ettiğini teslim edip onu mutlu kılabilmek için elimizden geleni yapmalıyız diye bu düsturdan hareketle de bugün atacağımız imza, karşılığında elde edecekleri ücret, işveren olaraktan onların Belediyemiz adına helali hoş olsun diyorum. Onlara sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyorum. İyi ki varlar.”

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Belediyesi ve Türkiye Belediyeler ve genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) tarafından, 696 Sayılı KHK çalışan sürekli işçi personelini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Hizmet-İş Sendikası Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman tarafından imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesinde neler var;

Erzincan Belediyesi ve Sendika tarafından imza altına alınan yeni iş sözleşmesi ile 2022 Temmuz ayından geçerli olmak üzere, Belediyede çalışan 696 Sayılı KHK çalışan sürekli işçi personelinin en düşük maaşı 8000 TL'nin üzerine çıkarıldı.

Ayrıca yapılan yeni sözleşme ile Ocak 2023'de açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranında işçilere ödenen ücretlerin her kalemine açıklanan oran direk yansıtılacak.

Erzincan Belediyesi işçilerinin ücret kalemleri artırmakla kalmayıp daha önce 20 yevmiye olan ikramiyelerini 30 yevmiye ye çıkararak bir ikramiye daha ilave etmiş oldu, bu da maaşlara aylık yaklaşık 250 TL katkı sağlayacak.

Yanı sıra diğer sosyal ödemelerde de %100'ün üzerinde artış sağlanırken bu sözleşme ile ilk kez KHK'lı işçilerin yevmiyelerine kıdem farkı eklendi.

Emekli olacak personelin emekli ikramiyeleri daha önce 35 yevmiye üzerinden hesaplanırken buda 45 yevmiye ye çıkarıldı.