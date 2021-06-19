Belediyeden Covid-19 görülen apartmanlara müdahale

Erzincan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, talep üzerine Covid-19 vakası görünen apartmanlarda da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Apartmanlarında Covid-19 testi pozitif çıkan vaka görülüp Erzincan Belediyesine başvuruda bulunan vatandaşların adreslerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, apartmanlarda ki ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlayarak virüsten arındırıyor.

Çalışmalar kapsamında belirli bir program dahilinde ibadethanelerin dezenfekte çalışmaları da devam ediyor.