İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyeden esnafa bayrak hediyesi

Erzincan Belediyesi’nce, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Erzincan Belediyesi'nce, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.


Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ordu Caddesinde bulunan esnafı ziyaret edip bayramlarını kutladı ve şanlı Türk Bayrakları hediye etti.


Başkan Aksun'a ziyaretinde MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Belediye Meclis Üyeleri Selami Mayda ve Levent Baydaş katıldı.


Başkan Bekir Aksun, “Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. 13 Şubat 1918 tarihinin Erzincan'ımız için önemi çok büyüktür. Bugün anısına esnafımıza en güzel hediyenin şanlı Türk Bayrağımız olacağını düşündük. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erzincanlı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.


Ziyaret edilen esnaflar ise Başkan Aksun ve beraberindekilere anlamlı hediyeleri için teşekkürlerini ilettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.