İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyeden karla mücadele çalışması

Erzincan’da yağan karla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına start verdi.

Erzincan'da yağan karla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına start verdi.


Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekipleri kaldırım ve ana arterlerle sokak aralarında kar küreme çalışması başlattı.


Bu kapsamda Fevzipaşa Caddesi, Ordu Caddesi, Halitpaşa Caddesi, 13 Şubat Caddesi ve eski sanayi sitelerinde kaldırımlar ve caddeler ile otobüs güzergâhlarında kar küreme çalışmaları yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.