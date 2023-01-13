Belediyenin çağrı hattına 2022 yılında 21 bin 599 kişi ‘alo' dedi

Erzincan Belediyesi, daha kaliteli hizmet sunabilmek için devam ettirdiği Alo 153 ve 444 9 024 Çağrı Merkezi ile vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Çağrı merkezine, şehir genelinde belediyenin sorumluluk alanındaki sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında ve vatandaşların talep ve önerilerinin ilgi birimler tarafından değerlendirilmesi konusunda vatandaşlar 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Vatandaşların kolaylıkla ulaşabildiği Alo 153 ve 444 9 024 Çağrı Merkezi'nde 2022 yılında 21 bin 599 çağrı cevaplanarak vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler incelenerek ilgili birimlere yönlendirildi.

Erzincan Belediyesi'nin ilgili birimlerince sorumluluk alanındaki konulara hizmet veren çağrı merkezi, ulaşımdan, Veterinerlik Müdürlüğüne, kanalizasyondan, fen işlerine, zabıta hizmetlerinden park bahçe hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunarak belediye ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü olmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi'nde 2022 yılında cevaplanan 21 bin 599 çağrı içerisinden ilgili birimlere yönlendirilen 21 bin 470'i sonuçlanırken, 129'unun işlemi devam ediyor.