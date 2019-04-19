Berat Kandilinde vatandaşlara süt dağıtıldı

Erzincan'da Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlara süt dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türkiye genelinde Berat Kandili vesilesiyle camilerde halka süt dağıtımı yapılması konusunda düzenlemiş olduğu organizasyon çerçevesinde Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin katkılarıyla Ulu Camisinde kurulan stantlarda vatandaşlara süt dağıtıldı ve vatandaşların mevlit kandili kutlandı. Süt dağıtımına Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı V. Eyyup Aytaç ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay katılarak vatandaşların Berat kandilini kutladılar. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Berat Kandili dolayısıyla Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak halkımıza süt ikramında bulunduk. Süt tüketiminin ülke çapında artması, gençlerimizin zararlı içeceklerden uzak durması ve süt içme alışkanlığının oluşması açısından farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sütün tüketimini daha üst noktalara getirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın Berat Kandilini kutluyoruz." dedi.