Beslenme dostu okullarda denetim yapıldı

Erzincan'da beslenme dostu okul programı kapsamında denetim yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında sertifika almak için başvuruda bulunan ilçe ve merkez okullarda denetim yapıldı. Salih Erkan İlkokulu, Melikşah İlkokulu, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu, Gazi İlkokulu, Ulalar Ortaokulu, Hocabey Toki Ortaokulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu, Erzincan Spor Lisesi, Kavakyolu Paşa İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Bahçelievler Anaokulu, Refahiye Gürsel ve Nezahat Çeçen İlkokulu yapılan denetimler sonucu Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazandılar.

Erzincan'da beslenme dostu okullarının sayısının gün geçtikçe arttığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik "İlimizde Beslenme Dostu Okul Sayısı ilimizdeki tüm okullara göre 50'ye ulaşmış olup 1 yıl içerisinde yüzde 4,8 den 20,66 ya yükselmiş olup bu oran Beyaz Bayrak okul sayısına göre yüzde 50'dir. Bu çalışmada emeği geçen müdürlüğümüz denetim ekibi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim ekibinde görev alan personelimize ,okul yönetici ve öğretmenlerimize göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.