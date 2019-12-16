BESYO'da devir-teslim töreni

Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı görevini Doç. Dr. Eser Ağgön'e devretti.

Görev değişimi nedeniyle BESYO'da düzenlenen görev değişimi programına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ahmet Nalcıoğlu, Prof. Dr. Ergün Kutlusoy katıldı. Devir teslim töreninde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Rektör Levent, Doç. Dr. Eser Ağgön'e yeni görevinde başarılar diledi.

Programın sonunda karşılıklı plaket ve çiçek takdimi yapıldı.