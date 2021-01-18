Erzincan'da gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Beyaz gelinliğini giyinen Erzincan'da kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Erzincan'da da gece saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken bazı semtlerde kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu. Araçlarının üzeri tamamen kardan kapanan vatandaşlar yola çıkmadan önce bir süre kar temizliği yaptı. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Kar kentte sabahın aydınlanmasına yakın saatlerde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erzincan'ın simgelerinden Dörtyol mevkiinde bulunan bakır sürahiyi kar yağışıyla birlikte çekebilmek için fotoğraf severler adeta akın etti.

Bu sene karın geç geldiğini belirten fotoğraf sever bir vatandaş, “Eski kışlar yaşanmıyor artık. Geçen sene umduğumuz kar fotoğraflarını Erzincan'da çekemedik. Bugün çok güzel bir kar yağışı başladı. Bu anı kaçırmamak için sabahın saat 5'inde buraya geldim” dedi.

“Kar köy yollarını ulaşıma kapadı”

Beklenen kar kent merkezinde sevinçle karşılanırken yüksek rakımlı kesimlerde ise çileye dönüştü. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi ve Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkiinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar ve tipi dolayısıyla Refahiye, Kemah, İliç, Tercan, Üzümlü, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde toplamda 200'e yakın köy yoluyla ulaşım kesildi.

Şehirlerarası güzergahlarda Karayolları, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri tipinin durduğu noktalarda karla mücadele çalışmasına start verdi.

Öte yandan Erzincan Ergan Kayak Merkezinde de yağan karla birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Hafta içi Çarşamba günü bu yılın kayak sezonunun açılması için planlama yapıldığı bildirildi.