Biber gibi uzayan erik daneleri şaşırttı

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde biber gibi uzayan erik daneleri görenleri şaşırttı.

Çağlayan Beldesinde bahçede erik yetiştiren vatandaşlar, bu sene biber gibi uzayan danelerle karşılaşınca şaşırdılar. Bu zaman kadar hiç böyle olmadığını ifade eden vatandaşlar, herhangi ilaçlama vesaire yapılmadığını belirtti.

Eriklerdeki hormon bozukluğunun neden kaynaklandığını bilmediklerini belirten vatandaşlar, “İlk kez böyle oldu. Erikler biber gibi uzamış. Çok ilginç” dediler.