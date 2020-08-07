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Bin adet keklik doğaya salındı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bin adet kınalı keklik doğaya salındı.


Refahiye'ye bağlı Kızıleniş köyü yaylasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce bin adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.


Düzenlenen etkinliğe Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ın yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Kadir Kahraman, Erzincan Avcı Dernek Başkanı Yücel Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Hane ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Erkek ve dişi olarak karışık bir şekilde salınan keklikler sayesinde bölgede keklik popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

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