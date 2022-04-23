Bin çocuğun çizdiği bayraklar piramidal konstrüksiyon üzerine yerleştirildi

Erzincan'da okul öncesi, anaokulu ve ilkokul olmak üzere bin çocuğun çizdiği Türk bayrakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde Barış Manço Parkında daha önceden kurulmuş, doğanın temel formlarından olan piramidal konstrüksiyon üzerine yerleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu tarafından gerçekleştirilen enstalasyonda okul öncesi, anaokulu ve ilkokul çocuklarına önceden çizimi yaptırılan Türk bayrağı resimleri, Erzincan Barış Manço Parkı'nda daha önceden kurulmuş, doğanın temel formlarından olan piramidal konstrüksiyon üzerine yerleştirildi.

Konuya ilişkin Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, şu bilgileri verdi:

“Erzincan'da çeşitli okullarda ilköğretim öğrencilerinin sanat veya etkinlik derslerinde Türk bayrağı resimleri yaptırılmış ve dış mekânda bulunan piramidal konstrüksiyon üzerine yerleştirilmeye uygun hale getirilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gerçekleştirilen projede, çocukların milli duygularıyla naif bir dil ile yaptığı resimlerin çağdaş bir sanat eseri içerisinde ölümsüzleştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece ilköğretim öğrencilerinin de bir çağdaş sanat eserine dahil olmaları önem arz etmektedir.”

1000'i aşkın bayraktan oluşturulan enstalasyonun, anıtsal bir nitelik ve çağdaş bir dil taşımasının hedeflendiğini kaydeden Kavukcu, Türk bayrağının ve milletinin geleceğine duyulan umut ve inanca vurgu yaparak enstalasyonda anlamsal bir derinlik yakalamayı amaçladığını belirtti.