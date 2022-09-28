“Bin Motorcu Bin Çocuk” sosyal sorumluluk projesi Tercan'da

Motosiklet tutkunu ve fotoğrafçı İlker Kül'ün önderliğindeki "Bin Motorcu Bin Çocuk" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4 köy okuluna eğitim yardımı yapıldı.

Fotoğraf çekimi karşılığında elde edilen gelir ile köy okullarına yardım ulaştıran motor tutkunları bu kez Tercan'da öğrencilerin yüzünü güldürdü. Motor tutkusunu ve fotoğraf çekimini bir araya getiren İlker Kül, "Bin Motorcu Bin Çocuk" diyerek sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje ile eğitim desteğine ihtiyaç duyulan köy okullarına ulaşarak öğrencilerin yüzlerini güldürmeyi amaçladı, amacına da ulaştı. İlk olarak kendi imkanlarıyla projeyi yürütmeye çalışan Kül, bunun için zamanla bütçenin yetersiz kaldığını gördü. Kül, bunun üzerine birkaç firma ile ulaşım, konaklama ve malzeme temini konularda sponsorluk görüşmeleri yapsa da kimseden olumlu yanıt alamayınca, kolları sıvadı.

Kül, aklına gelen fikir ile motosikletçilerin fotoğraflarını çekme karşılığında çok cüzi bir para alarak eğitim desteği için bütçe oluşturdu. Bin motosikletçinin fotoğrafını çekerek bin çocuğa ulaşmayı amaçlayan Kül, 15 kişinin üzerinde toplanan her grubun Türkiye'nin neresinde olursa olsun gidip çekimi yaparak projeye destek vermelerini sağladı.

Motosikletçilerin son durağı ise Tercan'a bağlı Kalecik, Oğulveren, Yaylım ve Gözeler köyü ilkokulu oldu. Motor tutkunları köye çıkarma yaparak kırtasiye ve giyim yardımının yanı sıra öğrencilere oyuncak dağıttı. Sevinçleri yüzlerine yansıyan çocuklar motosikletlere binip poz vermeyi de ihmal etmedi.

Proje sorumlusu İlker Kül yaptığı açıklamada; “Projemize 7 yıl önce başladık. Şu ana kadar 160 okulda 6 bin 95 çocuk giydirdik. Tercan'da 4 okul tespit ederek 109 çocuğa ulaştık” dedi.