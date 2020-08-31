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Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da rafting yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı.


Hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaptı.


Acemoğlu Köprüsü mevkiinde çok sayıda rafting sporcusuyla birlikte rafting botlarına binen Yıldırım ve beraberindekiler, 6 kilometrelik parkurda yaklaşık 2 saat rafting yaparak Kemah ilçesine yakın bölgedeki Saklıbahçe mevkiinde parkuru tamamladılar.


Karasu Nehrinde rafting sporunu herkesin rahatlıkla yapabileceğini belirten Binali yıldırım, su sporları ve doğa sporlarının yanı sıra Erzincan'ın tarihi ve doğa güzelliklerinin görülmeye değer olduğuna vurgu yaparak herkesi Erzincan'a beklediğini söyledi.


Basına kapalı olarak gerçekleşen Binali Yıldırım'ın rafting video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kamu oyuyla paylaşıldı.

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