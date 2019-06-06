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Binali Yıldırım, hemşehrilerine hitap etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da hemşehrilerine hitap etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerine hitap etti.


Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyü konağında hemşehrileri ile biraraya gelerek, bir konuşma yaptı.


Yıldırım konuşmasında; "Hepinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi daha nice bayramlara sağlık içinde huzur içinde beraberce ulaşmayı nasip eylesin. Tabi bildiğiniz gibi 31 mart da bir seçim yaptık. Belediye başkanları seçildi, il genel meclis üyeleri seçildi, muhtarlar seçildi, belediye meclis üyeleri seçildi. Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da, sizi bekliyorum. Değerli komşular bu gün bizim Sivas'da bir programımız vardı. Oradan da Diyarbakır'a gidecektik. Sivas'a gelince bu taraf çekti bizi. "diye konuştu.


Konuşmasının ardından köy sakinleri ile sohbet eden Binali Yıldırım'ın geceyi ise memleketi Refahiye'nin Kayı köyünde geçireceği öğrenildi.

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