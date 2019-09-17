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Binali Yıldırım Jandarma Komando Tabur Komutanlığı inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Refahiye ilçesinde yapımı devam eden Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.


AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye ilçesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binası, lojman ve tesis inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra Refahiye Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Eyüp Kaykaç'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ise, Yıldırım'a ilçenin sorunları ve belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ardından Binali Yıldırım Muharrem ayı dolayısı ile düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.


Binali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı eşlik etti.

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