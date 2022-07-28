Binali Yıldırım memleketi Refahiye'de sezonun ilk bal hasadına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sezonun ilk bal hasadına katıldı.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sezonun ilk bal hasadına katıldı.
Vefat eden Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı'nın dün Şebinkarahisar'da cenaze namazına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, buradan Refahiye'ye geldi. Memleketi Refahiye'nin Aslan Yusuf Köyü'nde sezonun ilk bal hasadını katılan Yıldırım, “Tüm arıcılarımıza bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini diliyorum.” dedi.