Binali Yıldırım Üniversitesinde “Edebiyat Hayata Dâhil Olursa” söyleşisi

Eğitim Fakültesi Mavi Salonda gerçekleştirilen söyleşiye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Tökel konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği söyleşi programı karşılıklı soru-cevap sohbetiyle sona erdi. Program sonunda Doç. Dr. Tökel'e Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Karabey tarafından günün anısına hediye takdiminde bulundu. Hediye takdimi ardından Doç. Dr. Tökel, öğrenciler ile birebir görüşerek onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.