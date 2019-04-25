İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Binali Yıldırım Üniversitesinde “Edebiyat Hayata Dâhil Olursa” söyleşisi

Binali Yıldırım Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından “Edebiyat Hayata Dâhil Olursa” adlı söyleşi gerçekleştirildi.


Eğitim Fakültesi Mavi Salonda gerçekleştirilen söyleşiye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Tökel konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği söyleşi programı karşılıklı soru-cevap sohbetiyle sona erdi. Program sonunda Doç. Dr. Tökel'e Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Karabey tarafından günün anısına hediye takdiminde bulundu. Hediye takdimi ardından Doç. Dr. Tökel, öğrenciler ile birebir görüşerek onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.