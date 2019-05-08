Binali Yıldırım Üniversitesinde EKEV bürosu açıldı

Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde Genç EKEV irtibat bürosu açılış töreni gerçekleşti. Törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, EKEV Başkanı Sadık Ağca, ERSİAD Başkanı Saim Bahadır, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata ve EKEV Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşması yapan EKEV Başkanı Sadık Ağca, kampus içerisinde böyle imkânı sunduğu için Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür etti.

Ağca, “Bizler Erzincan ve üniversitemizin birer paydaşı olarak her türlü desteği elimizden geldiğince yapmaya hazırız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise Erzincan Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Ağca ve üyelerine üniversiteye yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Açılış sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Genç EKEV Ofis temsilcisi Taha Kubilay Tanoğlu'ndan ofis çalışmaları hakkında bilgi aldı.