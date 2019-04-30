Binali Yıldırım Üniversitesinde “Hikayeli Erzincan Türküleri Konseri” düzenlendi

Üniversite yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gerçekleşen konserde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı Arş. Görevlisi Alkan Kadir Aka tarafından birbirinden güzel Erzincan türküleri seslendirildi. Dr. Öğr. Üyesi Ruhi Kara'nın türkülerin hikayelerine kaynaklık ettiği konser, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Program sonunda katkılarından dolayı konserde emeği geçenlere çiçek takdimi yapıldı.