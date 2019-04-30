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Binali Yıldırım Üniversitesinde “İngiliz Arşiv Belgelerine Göre İngiltere'nin Kürt Politikası” adlı konferans düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Tarih Farkındalığı Kulübü tarafından “İngiliz Arşiv Belgelerine Göre İngiltere’nin Kürt Politikası” adlı konferans düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Tarih Farkındalığı Kulübü tarafından “İngiliz Arşiv Belgelerine Göre İngiltere'nin Kürt Politikası” adlı konferans düzenlendi.


Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Kartın, Fen Edebiyat Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Gül, Kulüp Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Köse, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Konferansta Doç. Dr. Cengiz Kartin, İngiliz arşiv belgeleri ile İngilizlerin Kürt meselesine değinerek ve 1918-1923 arası bu meselede aktif rol oynayan aktörleri politikada öne sürülen tartışmalar ile anlattı.


Program sonunda Doç.Dr. Kartın' a katkılarından dolayı hediye takdim edildi.

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