Binali Yıldırım Üniversitesinde Türk Halk Müziği yarışması ve Deniz Toprak konseri

Yarışma sonunda sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak da seslendirdiği türkülerle öğrencilerimizle buluştu.

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ortaklığında düzenlenen Türkülerle Anadolu Halk Müziği Yarışması final programı Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, EKEV Başkanı Sadık Ağca, Üst yönetim, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmaya katılan 10 finalist türkülerini seslendirerek birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Seslendirdikleri türkülerle salondakilerde büyük alkış alan finalistlerden Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü öğrencisi Özlem Telli seslendirdiği “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” türküsüyle birinci oldu.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Barış Akın “Akşam Olur Karanlığa Kalışın” türküsüyle ikinciliği; Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Tuğba Akdağ ise “Yarim Senden Ayrılalı” türküsü ile üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından sahne alan ve dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

Program, yarışmanın jüri üyeleri ve orkestra üyelerine teşekkür belgesi takdimi ardından, ses yarışmasının birincisi Özlem Telli'nin, kendisine birincilik getiren türküsünü yeniden seslendirmesiyle sona erdi. Yarışmaya ilginin büyük olması nedeniyle hıncahınç dolan salonda izleyicilerden bazıları merdivenlerde ve ayakta yarışmaları izledi.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından, Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak seslendirdiği türkülerle salondakilere unutulmaz bir konser verdi. Türküleriyle izleyenleri bazen duygulandıran bazen de coşturan Toprak'a salondakiler, sözleriyle, alkışlarıyla ve zaman zaman da telefonlarının ışığını yakarak eşlik ettiler. Sanatçı Toprak repertuarındaki eserlerin yanı sıra hayranlarının istekte bulunduğu türküleri de seslendirdi. Müziğin coşkusuna kendilerini kaptırarak sahneye gelen öğrencilerle halay çeken Toprak, onların özçekim isteklerini geri çevirmezken, kendisi de bol bol özçekim yaptı. Konser sanatçı Deniz Toprak'a teşekkür belgesi çiçek takdimi ile sona buldu.