Binali Yıldırım ve ailesi tarafından yaptırılan camii ve külliyenin temel atma töreni kar yağışı altında gerçekleşti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eşi Semiha, oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım ile kızı Büşra Köylübay tarafından yaptırılan camii ve külliyenin temel atma töreni ile 2. Etap TOKİ konutlarının anahtar teslim töreni sulu kar yağışı ve soğuk hava altında gerçekleşti.

Program öncesinde Refahiye ilçe merkezinde kurulan platformun önünde vatandaşlar toplandı. Binali Yıldırım'ın alana gelmesiyle birlikte program başladı. Sulu kar yağışı ve havanın da soğuk olması dolayısıyla konuşmalar kısa tutularak program hızlandırıldı.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve kent protokolünün selamlama hitaplarının ardından Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Köylübay kürsüde bir konuşma yaptı.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım temel atma töreni ile 2. Etap TOKİ konutlarının anahtar teslimine ilişkin konuşmasının ardından Refahiyelilere ilçede yapılması planlanan projelerle ilgili müjdeler verdi.

Program, camii ve külliyenin temel atma töreni ile 2. Etap TOKİ konutlarının anahtar teslimiyle son buldu.

Programa, Binali Yıldırım'ın yanı sıra eşi Semiha, oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım ile kızı Büşra Köylübay, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.