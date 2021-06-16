Bir asır dayanıklı andezit taşı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Andezit Taşı Fabrikasında üretilen, tretuvar ve peyzaj çalışmalarında kullanılan andezit taşı, sıcağa ve soğuğa dayanıklılığı sayesinde bir asır kullanılarak hem belediye bütçesine katkı sağlıyor hem de sokakları süslüyor.

Üzümlü Karatepe mevkiinden vinçler vasıtasıyla çıkarılan kayalar, Ekşisu mevkisinde bulunan Fen İşleri Andezit Taşı Fabrikasına getirilerek kesme işlemine alınıyor. Fabrikada, çift vardiyalı çalışarak yaklaşık 10 çeşit ürün elde eden 30 personel, yıllık ortalama 50 bin metrekarelik alanı kaplayacak andezit taşı üretimi yapıyor.