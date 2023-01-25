Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine yüzde 50 hibe desteği sunma kararı aldı. Hibeye esas proje tutarı üst limiti gerçek ve tüzel kişiler için 1 milyon TL olarak belirlendi. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama başvurularında 60 gün, lineer veya center pivot, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama, tarımsal amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri başvurularında 90 gün olarak açıklandı. Hibe başvuruları 28 Şubat 2023 tarihine kadar alınmaya devam edilecek.

Konuya ilişkin Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Hibe programı 9 adet yatırım konusunu kapsar; a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, e) Tamburlu sulama sistemi kurulması, f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, ğ) Akıllı sulama sistemleri.

Hibe desteği tutarı ve oranı

Tebliğ dahilinde kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000.- TL'yi geçemez

Hibe desteği verilen makine ve malzemeler

Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları dahilinde; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, sayaç, vantuz, manometre, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi tarla içinde kullanılan malzemelere

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri kurulması başvuruları dahilinde; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı

Akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları dahilinde; sensörler, tam otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları, solenoid vanalar, meteoroloj istasyonları ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelere destek verilir.

Bireysel Sulama Sistemleri Makine ve Ekipmanlarının Proje Bedelinin KDV hariç %50 kısmının Bakanlığımız tarafından hibe olarak destekleneceği programa başvurmak isteyen çiftçilerimizin 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.”