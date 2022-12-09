Biz Bize Öğretmen Buluşmaları Projesi dahilinde toplantı gerçekleştirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul rehber öğretmenlerinin özellikle öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede ve onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmede son derece önemli olduğunu belirtti. Rehberliğin sadece öğrenciler için değil aslında tüm insanlar için zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gün, günümüzde ise bu ihtiyacın giderek arttığını ifade etti.

İl Müdürü Aziz Gün'ün açılış konuşmalarının ardından gönüllü öğretmenler söz hakkı alarak istek, öneri ve örnek etkinliklerini İl Müdürüyle doğrudan paylaşma imkânı buldu. Bu istek ve önerilerin not edilmesinin ardından Gün, bu önerilerden yola çıkılarak problemlerin çözümü adına en kısa zamanda harekete geçileceğini belirtti.