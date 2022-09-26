Bizans dönemine ait 55 adet sikke ele geçirildi

Erzincan'da polis uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde Doğu Roma (Bizans) dönemine ait 55 adet altın sikke ele geçirildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erzincan genelinde 2863 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda çeşitli boyutlarda, sarı renkli, üzerinde Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı kabartmaların bulunduğu toplam 55 adet altın sikke ele geçirildi.

Şüpheli H.I. isimli şahıs hakkında ise adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.