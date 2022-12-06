Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği "Buğday Tanesi" filmi, Erzincan'da izleyiciyle buluştu.

Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'da düzenlenen galanın ardından memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, kentteki bir AVM'de hayatını konu alan "Buğday Tanesi" kitabının imza gününde hemşehrileriyle buluştu.

AVM'de kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bayram, okurlarına "Buğday Tanesi" kitabını imzaladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayram, bir yaşında Erzincan'da geçirdiği kazanın ardından, memleketinin kendisini tekrar küllerinden yeşerttiğini söyledi.

Bayram, şöyle devam etti: "Beni milletvekili yapan şehrime minnettarım. Buğday Tanesi filmi Türk siyasi hayatının ve sinema tarihinin ilk filmi, bu nedenle ayrı bir önem arz ediyor. 10 milyon engellimizi aileleri ile değerlendirdiğinizde yaklaşık 40 milyon insanımızı ilgilendiren bir film. Umuda yolculuk filmi ve vizyonumuz Türkiye vizyonu. Bu filmi başta Erzincanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletime ve Türkiye'nin yüzyılına armağan ediyorum. Engelliler hayatın her alanında olmalı."

Açıklamanın ardından Bayram, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlarla gösterime giren filmi birlikte izledi.