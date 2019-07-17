Bulgaristan'da Erzincan rüzgarı esti

13-15 ve 17 yaş altı Uluslararası Badminton Turnuvası Bulgaristan'ın Haskova şehrinde 17 ülkeden 110 sporcunun katılımıyla yapıldı. Turnuvaya katılan Erzincanlı Milli sporcular çok başarılı maçlar yaparak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiler.

Bu turnuvada Türkiye'yi 4 Erzincanlı milli sporcu temsil etti. 4 sporcuda oynadığı branşlarda başarılı maçlar yaparak 3 final oynamayı başardılar. Karışık çiftlerde Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş final de Sırp rakiplerini yenerek birinci olurken, ikinci Sırbistan, üçüncü İspanya oldu. Çift kızlar da final de Bulgar rakiplerini yenen Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş şampiyon olurken, ikinci Bulgaristan, üçüncü İngiltere oldu. Çift erkekler de final de yenilen Abdulsamet Özdemir ve Emirhan Budak ikinci oldular. Bu sonuçlara göre milli sporcular iki birincilik bir de ikincilikle Türkiye'ye döndüler. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılıyorlar.