Buyruk, 19 ilin temsilcisinin katıldığı Bölgesel İş Geliştirme Toplantısını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzincan İl Başkanı Ertan Buyruk, Samsun'da düzenlenen ve toplam 19 ilin temsilcisinin katıldığı Bölgesel İş Geliştirme Toplantısını değerlendirdi.

Buyruk, "Gerçekleşen bu tarz toplantıların meyvelerini ilerleyen süreçte toplamaya başlayacağız" dedi.

Ertan Buyruk açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Hasan Tahsin Şengül beyin ev sahipliğinde, 19 il başkanları ve başkan yardımcılarının katılımı ile ‘Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı' yapıldı. Toplantıya yaklaşık 100 civarında üye katılım gösterdi. Bunu çok önemsiyoruz çünkü her kişi bizim için çok önemlidir. Oldukça güzel açıklamalar ve sunumlar oldu. Bizler Erzincan olarak söz aldık ve şehrimizin ihtiyacı olan yatırımcılardan ve 6. bölge teşviklerinden bahsettik, bunların kaçırılmayacak fırsatlar olduğunu anlattık. Genelde Karadeniz illerinin yer aldığı toplantıda kendilerinde yetersiz olan saha ve arazi ihtiyaçlarının bizim müsait olan Erzincan'ımızda değerlendirilebilineceğini anlattık. Aynı gün içinde ikinci oturum ise meslek masaları oluşturulmuş, burada sektörel dalda çalışmalar yapıldı. Tanıtım noktasında gıda dalında tulum peyniri, turistik eşya dalında ise bakırı ön planda tutmaya çalıştık.

Erzincan olarak bu tür organizasyonların oldukça verim olduğunu bir sonraki 3. Bölge toplantısının Erzincan'da yapılmasını toplantıya iştirak eden il başkanlarına teklif ettim. Kabul edilmesi dahilinde yaklaşık 100 kişilik üye, sanayici ve tüccarın Erzincan'a gelmesi ve burayı daha yakından tanıması, kısmet de olursa yatırıma dönüşmesini arzu ediyoruz."

Buyruk, açıklamalarının sonunda bu tür organizasyonların devam etmesi ve pandemi sürecinin zararlarının en aza indirilmesi için bazı projelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.