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Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Erzincan’daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.


Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkanı buldu.


Girlevik Şelalesi önüne fotoğraf çektiren bir vatandaş "Girlevik Şelalesi'ndeyiz. Çok güzel bir ortam var burada. Tüm Erzincanlıların bu sarkıtları, bu manzarayı görmesini arzu ediyorum. Çok kar var burada. Yürümekte de çok zorluk çekiyoruz. Çok güzel fotoğraflar elde ettik burada. Herkesin bu manzarayı tatmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Amatör olarak fotoğraf çeken Özgür İlhan isimli başka bir vatandaş ise yaz aylarında geldiği Girlevik Şelalesi'ne kış ayında ilk kez geldiğini belirterek, yaklaşık 2 metreye yakın buz sarkıtlarını olduğunu ifade etti.

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