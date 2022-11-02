Cadde üzerinde unutulan şüpheli çantalar korkuya neden oldu

Erzincan'da cadde üzerinde unutulan birisi bond olmak üzere iki çanta korkuya neden oldu. Şüpheli çantalara karşı güvenlik tedbiri alınarak sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Bu sırada vatandaşlarda olayı cep telefonuyla çekip film gibi izlemeyi ihmal etmedi. Bir araç sürücüsü de seyir halinde olay yerine bakarken önündeki otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaldırıma yakın bir noktada cadde üzerinde birisi bond olmak üzere iki çantayı gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen resmi ve sivil polis ekipleri caddeyi iki yönden trafiğe kapatarak bantla şerit çekip güvenlik tedbiri aldılar.

Daha sonra çantalar uzaktan gözle kontrol edilerek sahibine ulaşılmaya çalışıldı.

Bu sırada olayı merak edip peyderpey toplanan vatandaşlarda film gibi izleme seyrine geçtiler. Bazı vatandaşlarda cep telefonlarıyla uzaktan kayıt yapmayı ihmal etmedi. Cadde kapatıldığı için ara sokağa yönlendirilen bir araç sürücüsü de şüpheli çantanın bulunduğu alana bakayım derken önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Yaklaşık yarım saat bekleme sonrası çantanın sahibi olduğu belirlenen bir vatandaş geldi. Vatandaşın gelmesiyle birlikte çantalar açılarak içerisi kontrol edildi. Herhangi suç unsuru bir şeye rastlanılmazken çantanın içerisinde bir camiye ait evrakların olduğu, vatandaşın da ilerleyen yaşından dolayı zaman zaman unutkanlık problemi yaşadığı öğrenildi.

Vatandaş hakkında tutanak tutularak cadde yeniden trafiğe açıldı.