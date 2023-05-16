“Cadının Kutusu” isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi

Erzincan'da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sahne Tiyatrosu 24'ncü sahnesini “Cadının Kutusu” isimli çocuk oyunu ile aldı.

Yönetmenliğini Serdal Kaya'nın yaptığı oyunda, güzel alışkanlıkların ve doğru tercihlerin bir insanı nasıl mutlu ve sağlıklı yapacağının mesajları verildi.

Toplam 6 seans ücretsiz olarak bin 290 çocuk, genç ve yetişkine oynanan “Cadının Kutusu” oyununda Sena Nur Gölşat, Ayşe Betül Kudu, Şeyma Aktaş, Mine Nur Conker, Yasin Bilge ve Serdal Kaya rol alarak çizgi film karakterlerine sahnede hayat verdiler.

Oyunun ses ve ışık yönetmenliği Burhan Çelik, 2. Yönetmenliği Anıl Samancı ve Genel Sanat Yönetmenliği Ferruh Erkan tarafından gerçekleştirildi.

Sahne Tiyatrosu Haziran ayında oynayacağı iki yeni oyun için hazırlıklarına devam ediyor.