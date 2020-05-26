İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerini evlerinde ziyaret etti

“Sen Yeter ki Evde Kal, Biz Sana Geliriz” sloganıyla, Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerin yaşadıkları köylere giderek ayaküstü de olsa çocukları ziyaret edip hasret giderdiler.


Yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan çocukların akademik çalışmalarının yanında, sosyal ve ruhsal yönlerinin de ihmal edilmemesi noktasında velilerle görüş alışverişi yaptılar.


Okul Müdürü İhsan Ünlü, kendileriyle uzaktan eğitim yoluyla sanal ortamda görüştükleri öğrencileriyle yüz yüze görüşmenin moral motivasyon açısından çok büyük fayda sağlayacağı bilinciyle böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti.


Öğretmenler ise, çocukların yaşadıkları ortamı ve şartları bizzat yerinde görmenin kendileri açısından önemli olduğunu ve empati yapmalarına katkı sağladığını belirttiler. Onları çok sevdiklerini ifade eden öğretmenler, rutin olarak bu ziyaretlerin devam edeceğini söylediler.


Velilerle de görüşen öğretmenler, gerek eğitim noktasında gerekse farklı konularda herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordular, görüş alışverişinde bulundular. Bu arada Ramazan Bayramı münasebetiyle velilerin bayramları tebrik edildi; çocuklara hediyeler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.