Çağlayan İlkokulunda kütüphane açılışı yapıldı

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Kültür Müdürü Arda Heb, Çağlayan Belde Belediye Başkanı Hasan Şahin, Kurum amirleri ve veliler katıldı.

Hayırsever vatandaş Sertaç Nalbant'ın katkılarıyla hazırlanan kütüphane açılışı yapılarak programa geçildi; Okul Müdürü İhsan Ünlü kütüphane hakkında ve Anneler Günüyle ilgili açılış konuşmasını yaptı.

Açılışta İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; “Okumanın önemine vurgu yaparak, kütüphaneler okullarımızın vazgeçilmezidir, buralar ne kadar etkin ve zengin olursa o kadar öğrencilerimiz istifade ederler. Bugün burada açılışını yaptığımız bu kütüphanenin hazırlanmasında maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kütüphanenin açılışından sonra, “Annelerimiz Okuyor” kampanyası çerçevesinde yıl boyunca kitap okuyan ve dereceye giren velilere hediyeler verildi. Sinevizyon gösterisi, öğrencilerin şiirleri ve gösterileriyle devam eden programın sonunda halk müziği dinletisi yapıldı. Son olarak, okul müdürü İhsan Ünlü programa katkı sunan vatandaşlara teşekkür belgesi vererek gelen konuklara teşekkür etti.