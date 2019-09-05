İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çağlayan'da kartal tavuğu telef etti

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde etrafı tel örgülerle çevrili kümese üstten giren kaya kartalı bir tavuğu telef etti.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde etrafı tel örgülerle çevrili kümese üstten giren kaya kartalı bir tavuğu telef etti.


Çağlayan'da Murat Genç'e ait 20 tavuktan biri kartal tarafından telef edildi. Murat Genç, “Etrafı tel örgülerle çevrili kümesimden ses gelmesi üzerine tilkinin tavuklara saldırdığını sandım. Hemen koştum kümese doğru. Baktım kümesin üstünden giren kaya kartalı tavuğu kaldırmış götürüyor. Islık çaldım, taş attım tavuğu bırakıp kaçtı. Ama tavuk bu sürede telef olmuş” dedi.


Genç, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek önlem için tel örgülerin üzerini fileyle kapatacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.