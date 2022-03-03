Erzincan’da jandarmanın düzenlediği operasyonda çalıntı silahlar ele geçirildi.
Erzincan'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çalıntı silahlar ele geçirildi.
Erzincan'ın merkez ilçesinde Eylül 2021 ayında bir vatandaşın bağ evinden çalınan av tüfeğinin bulunması maksadıyla jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Ö.K. isimli şahsın ikametinde adli makamlardan alınan karar üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada; bağ evinden çalınan av tüfeği olduğu tespit edilen 1 adet av tüfeği ile 1 adet 81 mm.lik havan mühimmatı, 2 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 1 adet ahşap saplı kılıç ve 5 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.