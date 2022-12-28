Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 35 bin 815 TL para cezası

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara aynı kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanıyor.

Bu çerçevede izinsiz çalıştırılan her bir yabancı için 2022 yılında işverenlere uygulanan idari para cezası 16 bin 66 TL iken bu rakam, 24.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 542 sıra numaralı VUK genel tebliği gereğince yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranında artırılarak 2023 yılı için;

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 35 bin 815 TL'ye, çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; 6 bin 423 TL'den 14 bin 318 TL'ye, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 12bin 854 TL'den 28 bin 655 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, 6735 sayılı kanunun 23. maddesi uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.