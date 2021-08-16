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Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da caminin dış kaplamasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Erzincan'da caminin dış kaplamasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.


Bugün sabah saatlerinde caminin etrafından kedi sesi gelmesi üzerine durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Bunun üzerine Yoğurtlu Mahallesi Şehit Cengiz Topel Camii'nde, camii dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtararak doğaya bıraktı.

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