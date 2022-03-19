Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa protokol, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, askeri ve sivil erkan, şehit yakınları, gaziler, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Vali Makas günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Şehitler Haftası ile ilgili; video, slayt gösterisi ve Türk Halk Müziği dinletisi yapıldı. Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından “Çanakkale” konulu tiyatro gösterisi yapıldı.

Tören, “Çanakkale ve Şehitlik Ruhu” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Müftülük konferans salonundaki anma programının ardından Terzibaba Camiinde tüm Şehitlerimiz için Mevlidi Şerif okutuldu ve dualar edildi.