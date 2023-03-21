Erzincan'da lise öğrencilerine yönelik “Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihindeki yeri” isimli konferans yapıldı.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılını kutlamak ve bu zafer uğrunda can veren şehitleri anmak için Mustafa Doğan Anadolu Lisesi himayelerinde EBYÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin tarafından "Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri" isimli konferans gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, dinleyenler tarafından büyük beğeni toplayan programın sonunda yaptığı konuşmada, "Bugün burada rahatça nefes alabiliyorsak dedelerimizin, şanlı Mehmetçiğin Çanakkale'de gözünü kırpmadan son nefesini vermesinin neticesidir. Bu vesile ile bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor başta kıymetli konuğumuz Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin Hocamız olmak üzere programda emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.