"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi devam ediyor

"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi, online yazar söyleşileri Yazar Halenur Çalışkan'la devam etti.

Online yazar söyleşileri projesi “Yazarlar Erzincan'da” etkinliğinin pandemi süreci dikkate alınarak uygulanması ve daha verimli geçirmek adına ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda online olarak uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda Yazar Halenur Çalışkan, Şehit Kenan Ardıç İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileriyle zoom platformu üzerinden online söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşiye İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'de katılarak kitap okumanın önemi üzerinde durdu.

Gün, "Tüm öğrencilerimiz kitap okusun diye pandemi sürecinde bile yazarlarımızı ve kitaplarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz, buluşturmaya da devam edeceğiz, bugün söyleşi gerçekleştirdiğimiz bu okullarımızda yazarımızın isme özel imzaladığı kitaplar haftalar öncesinden öğrencilerimize ulaştırıldı" dedi.

ARGE birimi öğretmenlerinden Kübra Tuğçe Bingöl'ün koordinatörlüğünde Yazar Halenur Çalışkan'ın keyifli sohbeti öğrencileri memnun etti. Söyleşinin son kısımlarında öğrencilerin sorularını cevaplayan yazar söyleşiyi bitirdi.