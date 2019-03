Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Et Entegre Tesisinin bir parçası olan Canlı Hayvan Pazarının açılışı yapıldı.

Erzincan Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan günde 250 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek, et ürünlerinin üretimi yapılacak, kavurma, sucuk, pastırma gibi ürünler üretilecek, misafirhanesi ve lokantası olan, hayvan padoklarının bulunduğu, güneş enerjisi ile kendi elektrik ihtiyacını kendi üreten bir tesis olan Doğu Anadolu'nun en büyük tesisi Et Entegre Tesisi'nin Canlı Hayvan Pazarı açılışı yapıldı.

Açılışa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Bugün Erzincan'ımızda güzel bir tesisin açılışında hep birlikteyiz, çok mutluyuz. Tarım ve Hayvancılığı destekleme adına Canlı Hayvan Pazarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. İştirak eden ve bize bu konuda destek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burası yaklaşık 70 Bin Metrekarelik bir alan ve bu alan üzerinde Et Entegre Tesisimiz, Canlı Hayvan Pazarımız ve Saman Pazarımız olan komplike bir tesisi Erzincan'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada Et Entegre Tesisi'mizde günde 250 büyükbaş hayvan kesilebilecek, 500 küçükbaş hayvan kesilebilecek, et ürünleri işlenecek. Ayrıca misafirhanesi, oteliyle, showroomlarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en modern et entegre tesisini yap işlet devret modeliyle bitirdik. İnşallah bu ay sonunda onunda açılışını yapacağız ve Erzincan Belediyemize yılda 4 Milyon TL'lik bir gelir elde etmiş olacağız.

Ayrıca buradan Güneydoğuya ve yurdumuzun farklı yerlerine kesime götürülen hayvanların tamamı artık Erzincan'da kesilmiş olacak. Çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin işlerini kolaylaştırmış olduk. Canlı hayvan pazarımız DAP İdaresi ve Erzincan Belediyesi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir projedir. Türkiye'de örnek seçilen bir projedir. Çiftçilerimizle ve yetiştiricilerimizle birlikte bu projeyi oluşturduk. Önceki hayvan pazarlarında gördüğümüz noksanlıkları burada tamamladık. Burada padokları, alt yapısı, üst yapısı, hayvan misafirhanesi, zabıta birimi, kafeteryası, idari binasıyla birlikte Tarım İl Müdürlüğü Yetiştiriciler Birliği ve Erzincan Belediyesi tarafından ortak yönetilecek ve burada çiftçimizin bürokrasi işlerini tek noktada yapabilecekleri her türlü imkanı yetiştiricilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en modern canlı hayvan pazarını şehrimize kazandırdık hayırlı uğurlu olsun. Yönetimi tamamen Erzincan Belediyesi tarafından olacak ve vatandaşlarımızın Tarım İl Müdürlüğüyle olan tüm irtibatlarını da burada ki idare binamızda bu hizmeti de vermiş olacağız. Tekrar katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Eski Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle konuşmalarında, “Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Burada 20 Milyon TL'den fazlaya mal olan yap işlet devret modeliyle bir Et Entegre Tesisi de kuruluyor. Belediye Başkanımızı çok tebrik ediyorum gerçekten Doğu Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun gurur kaynağı, projelerinde örnek alınmaya başlanmış bu tesis Doğu Anadolu ve özellikle Erzincan'da hayvancılığın iyi bir noktaya gelmesi için hayırlı hizmetlerdir bunlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sayın Valimizin de burada büyük katkıları var kendilerini hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. DAP idaresine teşekkür ediyorum. Ama en çok teşekkürü hak eden gerçekten hizmet adamı, gönül adamı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Erzincan Milletvekili Burhan Çakır Konuşmalarında, “Belediye Başkanımıza böyle güzel bir eseri Erzincan'ımıza kazandırdığı için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu eser sürekli yâd edilecek bir eserdir. Bu eser sizlerin daha rahat bir alış veriş yapmanız için çok kısa bir zamanda hızlı bir şekilde çalışılarak meydana getirildi. Sadece bu eserler mi? Nereye bakarsanız bakın Ak Parti'nin eserlerini görmek mümkün hemen sağımızda Ergan Dağı, sol tarafımızda Pir-i Sami Hz. türbesi, yollarımız, 5bin kişilik cezaevi, stadyum, hipodrumla Erzincan Cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Sizinle birlikte daha yapacak çok işimiz var. İnşallah 2 milletvekili ile Belediye Başkanımızla sizlere hizmet etmekten şeref ve onur duyarız. Sizler her zaman bize güvendiniz. Sizlerin dua ve gayretleriyle bu günlere geldik. Ufak tefek problemler olabilir bizlerde bunların bizde farkındayız. Ama şunu bilin ki sizlerin bize vermiş olduğunuz emanete hıyanet etmedik. Gece gündüz çalışacağız inşallah burada hiçbir genç kardeşimiz işsiz kalmayacak. Bize güvenmeye devam edin. Sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun konuşmalarında, “Hepinizi bakanlığım adına hayırlı sabahlar ve hayırlı pazarlar olsun dileklerimle selamlıyorum. Kültür Bakanlığının Tarım Bakanlığı ile dışarıdan gözükmeyen bir bağı var iki bakanlıkta yetiştirici bir bakanlıktır. Kültür bakanlığı insan yetiştirmeyle uğraşır insan eğitimiyle uğraşır, Tarım Bakanlığı da hem mahsulle hububatla ama aynı zamanda da bana göre Doğu Anadolu'nun ve Güney Doğu Anadolu'nun en önemli kalkınma hamlelerinden biri olan hayvancılıkla uğraşır. Bugün Kültür Bakanlığı'nın bir temsilcisi olmakla beraber kısmen kendimde hayvancılıkla uğraşan, hayvan yetiştirmeyle uğraşan, hayvan sahibi olan birisi olarak Sayın Valim bana haber verdiği zaman çok sevindim hemen hatta ne cins düve var ne cins hayvan var diye bakarak geldim böyle benim içinde çok hoş bir tesadüf oldu. Ama ben gelip gideceğim sizler buradasınız Allah inşallah hayırlı pazarlar versin, hayırlı kazançlar versin, bereketiniz bol olsun.

Belediye Başkanım çok doğru bir iş. Bu bölgenin kalkınması bu bölgenin inşallah daha ileri gitmesi, hayvancılık temelli, tarım temelli bir kalkınmayla olacak, sanayinin ve diğer ticaretin yanı sıra. O bakımdan zatıalinizde bu vesileyle tebrik ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum” dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmalarında, “ Eski hayvan pazarına gittim, o zaman birkaç talebiniz olmuştu. Veteriner istiyordunuz, mescit yoktu, çok afedersiniz lavabo yoktu, çay içilip sohbet edebilecek bir yer yoktu. Bunları bizden talep etmiştiniz. Bunların tamamının bir arada olduğu bir tesisi kazandırdığı için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ticaret borsamıza da bu güne kadar aşağıdaki yerin yükünü çektiği için teşekkür ediyorum. O arkadaşlarımızda ciddi emek verdiler. İmkânları ölçüsünde yapmaya çalıştılar ama şimdi çok daha modern bir tesis yapıldı.

İnşallah pazarınızda, bugün açılışını yapacağımız tesisin kattığı canlılık gibi olur. Bir sene önce yine böyle soğuk bir günde temelini atmıştık. Belediye başkanım bir sene sonraya da söz vermişti. Sözünü yerine getirdiği için ilimizin, ülkemizin hayvancılığına böyle bir tesisi kazandırdığı için başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.