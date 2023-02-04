Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan'da bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Erzincan Merkez Ulalar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı restoranın çatısından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Daha sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı. İşletme sahibi ve vatandaşların çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Binanın çatısında maddi hasar oluştu.